Sindacato vigili | Comune dia taser e aumenti

Il sindacato dei vigili chiede al Comune di Bologna di fornire taser e aumenti salariali alla Polizia locale. La richiesta mira a migliorare le condizioni di lavoro e l’efficacia delle operazioni di sicurezza urbana. Secondo il sindacato, il sindaco Matteo Lepore dovrebbe concentrarsi sulle risorse e sulle dotazioni locali prima di sollecitare maggiori interventi dal Governo per la Polizia di Stato.

"Il sindaco Matteo Lepore dovrebbe fare il massimo per la Polizia locale della sua città, prima di chiedere di più al Governo per la Polizia di Stato". Questa, in sintesi, la richiesta di Luca Falcitano, segretario regionale del Sulpl. "Nel 2003 la Polizia locale era formata da oltre 660 agenti, ora con le nuove assunzioni del 2026 si arriverà a fatica a seicento, senza contare chi andrà in pensione o si trasferirà altrove", afferma il sindacalista. A Bologna, sottolinea, "per ragioni ideologiche, nessun agente potrà dotarsi di taser per cui a Bologna, la Polizia locale dovrà passare dallo spray non balistico alla pistola per fermare persone come l’assassino del capotreno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sindacato vigili: "Comune dia taser e aumenti" Leggi anche: Lo stop al taser per i vigili, Il centrosinistra: "Aspettiamo indicazioni governo". Critiche dal centrodestra Leggi anche: Aumenti di stipendio, Jeep e cortei pro-Salis pagati dal sindacato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Sindacato vigili: Comune dia taser e aumenti; Vigili, il comandante arriverà da Novi Sindacati all’attacco; Municipale, l'ultimo bilancio di Poponcini e il concorso per sostituirlo. Ghinelli: Sindaco ininfluente; Tir sbanda e finisce nel fosso: intervengono i vigili del fuoco. Comune: è gelo sindacale. Sale l’ombra dello scioperoUndici punti da discutere e due questioni irrimandabili. La Rappresentanza sindacale unitaria, d’intesa con Cgil, Cisl, Uil e Csa dichiara lo stato di agitazione del personale dipendente del Comune, ... lanazione.it Sindacati Vigili del fuoco. «Si parla di sicurezza, ma noi senza autoscale»Dura presa di posizione dei rappresentanti dei lavoratori contro la carenza di mezzi. Delle tre autoscale di Brescia, due sono state trasferite ad altri comandi ... giornaledibrescia.it In servizio al Comando provinciale di Taranto, il vigile del fuoco legato al territorio ionico guiderà il sindacato nazionale del Corpo Si è concluso oggi a Reggio Calabria il I Congresso Nazionale della UIL F.P. Vigili del Fuoco, una tre giorni di confronto e dibatti - facebook.com facebook Allarme dei sindacati dei Vigili del Fuoco: caserma fatiscente, Aeroporto di Rimini a rischio declassamento x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.