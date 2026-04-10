L’artista tarantina Giusy Leone ha ricevuto a Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il riconoscimento “Premio d’Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane” con Menzione d’Onore. La cerimonia si è svolta di recente e ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti istituzionali. Leone è stata premiata per il suo contributo artistico, che le ha valso questa onorificenza. La notizia è stata riportata da Tarantini Time Quotidiano.

Tarantini Time Quotidiano All’artista tarantina Giusy Leone è stato conferito a Roma, presso il Palazzo di Montecitorio, il “Premio d’Eccellenza – 100 Eccellenze Italiane” con Menzione d’Onore. Il riconoscimento, promosso dall’Associazione Liber con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è assegnato a personalità che si distinguono per meriti artistici, culturali, sociali e imprenditoriali. Il nome della pittrice compare anche nel volume ufficiale dedicato alle “100 Eccellenze Italiane”, pubblicazione che raccoglie i profili dei protagonisti selezionati e ne racconta il percorso umano e professionale. Il lavoro artistico di Giusy Leone si caratterizza per una forte componente autobiografica e per l’attenzione a temi sociali, tra cui la violenza sulle donne e la resilienza. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, Giusy Leone tra le “100 Eccellenze Italiane”

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Da Fiumicino riparte “I Mestieri di Mirko”: un viaggio tra le eccellenze italianeFiumicino, 18 gennaio 2026 – Fiumicino non è solo mare, porto e traffico internazionale: è anche terra di artigianato, sapori e saperi antichi.

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