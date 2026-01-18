Da Fiumicino riparte I Mestieri di Mirko | un viaggio tra le eccellenze italiane

Da Fiumicino riparte “I Mestieri di Mirko”, un percorso che mette in luce le eccellenze italiane attraverso le storie di artigiani e produttori locali. Un’occasione per scoprire tradizioni, competenze e prodotti di qualità che caratterizzano il territorio, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e imprenditoriale italiano.

Fiumicino, 18 gennaio 2026 – Fiumicino non è solo mare, porto e traffico internazionale: è anche terra di artigianato, sapori e saperi antichi. È proprio dal comune costiero che prende il via la quinta stagione de “I Mestieri di Mirko”, la serie di RaiPlay dedicata alla riscoperta dei mestieri che hanno fatto grande l’Italia. Dal 19 gennaio saranno disponibili i primi cinque episodi, con un itinerario che attraversa il Paese da Nord a Sud, ma che sceglie simbolicamente Fiumicino come punto di partenza. Qui Mirko Matteucci entra in un laboratorio del gusto già premiato per qualità e innovazione per raccontare l’arte della pizza al taglio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

