Oggi si è tenuto un incontro di quasi quattro ore tra Marina e Piersilvio Berlusconi e il presidente del Parlamento europeo. L'incontro si è svolto a Cologno Monzese e ha coinvolto i rappresentanti delle aziende del gruppo. Non sono stati rilasciati dettagli sul contenuto delle discussioni, e Tajani ha lasciato il luogo poco dopo la conclusione dell'incontro.

Si è concluso dopo quasi quattro ore il faccia a faccia tra Marina e Piersilvio Berlusconi e Antonio Tajani. Il segretario nazionale di Forza Italia ha lasciato da pochi minuti gli uffici Mediaset di Cologno Monzese. All'incontro era presente anche Gianni Letta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tajani lascia Cologno, quasi 4 ore con Marina e Piersilvio Berlusconi

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