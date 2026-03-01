Conte | escalation Medio Oriente ma Governo Italia neanche informato Crosetto in posto sbagliato

Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, ha parlato ai giornalisti a Roma, affermando che c’è stata un’escalation nel Medio Oriente. Ha aggiunto che il Governo italiano non è stato informato su quanto accaduto e ha criticato la posizione del ministro della Difesa, che si trovava in una località considerata inappropriata per gestire la situazione.

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 La dichiarazione alla stampa del Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.