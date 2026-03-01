Conte | escalation Medio Oriente ma Governo Italia neanche informato Crosetto in posto sbagliato – Il video

Il presidente del Movimento Cinque Stelle ha dichiarato che il governo italiano non è stato informato sull'escalation nel Medio Oriente. Nella stessa occasione, ha criticato la presenza di Crosetto in un luogo giudicato inappropriato. La sua dichiarazione è stata rilasciata alla stampa durante un evento a Roma il primo marzo 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 La dichiarazione alla stampa del Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev