Tajani dai Berlusconi rinnovata fiducia e visione unitaria

Il segretario di Forza Italia ha incontrato oggi a Milano Marina e Piersilvio Berlusconi. La nota del partito riferisce che l'incontro si è svolto in un clima di amicizia e cordialità. Tajani ha ricevuto la conferma della fiducia da parte di Marina e Piersilvio Berlusconi e si è parlato di una visione unitaria per il futuro del partito. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso pubblico sul contenuto del colloquio.

AGI - Il segretario FI, Antonio Tajani, ha incontrato oggi a Milano Marina e Piersilvio Berlusconi. Il colloquio, informa sempre una nota 'azzurra', "si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità ". Dopo un'ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e - si legge - la rinnovata fiducia nel segretario, l'attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia ". Visione unitaria e rilancio. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi ", afferma ancora la nota informando che "all'incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino ". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tajani dai Berlusconi, rinnovata fiducia e visione unitaria Leggi anche: Forza Italia, Tajani a rapporto per 4 ore dai Berlusconi: “Visione unitaria sul futuro” Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi, Tajani e Letta: “Rinnovata fiducia al segretario”Si è chiuso dopo oltre quattro ore il pranzo traMarina BerlusconieAntonio Tajaninella sede di Mediaset a Cologno Monzese. Argomenti più discussi: Forza Italia, vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua: cosa c’è sul tavolo; FI, dai Berlusconi fiducia a Tajani, visione unitaria per il rilancio. FI: DAI BERLUSCONIL’incontro tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Dopo un'ampia panoramica sulla situazione poli ... 9colonne.it FI, dai Berlusconi fiducia a Tajani, visione unitaria per il rilancio(ANSA) - ROMA, 10 APR - L'incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Lo si legge in una no ... tuttosport.com Forza Italia al bivio: vertice a Cologno, la famiglia Berlusconi chiama a rapporto Tajani Quattro ore di faccia a faccia negli uffici Mediaset. Dopo il flop del referendum sulla giustizia, Marina e Pier Silvio chiedono "volti nuovi" per salvare il partito azzurro Leggi l’ - facebook.com facebook FI: "Dai Berlusconi fiducia a Tajani, visione unitaria per il rilancio. L'incontro con Marina e Pier Silvio in un clima di grande amicizia e cordialità" #ANSA x.com