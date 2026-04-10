Si è concluso dopo più di quattro ore il pranzo tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani presso la sede di Mediaset a Cologno Monzese. Durante l'incontro, si è discusso di questioni interne a Forza Italia e si è deciso di rinnovare la fiducia al segretario del partito. Alla riunione hanno partecipato anche altri esponenti di rilievo del partito, mentre nel frattempo si sono svolti incontri tra leader di altri schieramenti politici.

Si è chiuso dopo oltre quattro ore il pranzo traMarina BerlusconieAntonio Tajaninella sede di Mediaset a Cologno Monzese. Nessun tavolo a lume di candela, insieme a loro siedono anchePier Silvio BerlusconieGianni Letta, molto presente nelle ultime settimane, impegnato soprattutto a fare da mediatore tra il segretario di Forza Italia e la presidente di Fininvest. Non appena il vicepremier azzurro esce dalla sede, una nota di Forza Italia scandisce i confini del vertice: “L’incontro tra il segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Dopo un’ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la rinnovata fiducia nel segretario l’attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Forza Italia, vertice fiume con i Berlusconi, Tajani e Letta: “Rinnovata fiducia al segretario”

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Forza Italia, Marina e Pier Silvio Berlusconi incontrano Tajani e Letta domani a MilanoIl panorama politico italiano si trova in una fase di profonda riflessione e riorganizzazione, come testimoniato dall’importante vertice previsto a...

Temi più discussi: Il crepuscolo degli azzurri e la nuova reggenza di Forza Italia; San Vito, il centrodestra si spacca: Errico sfida i partiti e si ricandida da donna libera; FORZA ITALIA: LITE CONTINUA, FEBBO PAGANO E’ UN MALEDUCATO; FI - FORZA ITALIA * SENATO: GOVERNO: DAMIANI (FI), NOSTRA POLITICA ECONOMICA NON HA DISATTESO PROMESSE.

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Nota stampa di Forza Italia: L’incontro tra il Segretario di Forza Italia Antonio Tajani con Marina e Piersilvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità. Dopo un’ampia panoramica sulla situazione politica, economica ed internazionale e la x.com

La politica moscia di Tajani e il nodo irrisolto di Forza Italia. Breve storia degli azzurri che ora devono cambiare pelle Leggi qui - https://www.ilriformista.it/politica-moscia-tajani-nodo-irrisolto-forza-italia-breve-storia-azzurri-cambiare-pelle-507831/ - facebook.com facebook