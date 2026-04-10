Durante un’ultima audizione alla Camera, la presidente del Consiglio ha illustrato una strategia economica incentrata sulla riduzione della pressione fiscale e sull’introduzione di nuovi contratti di lavoro. La strategia mira a rafforzare il mercato del lavoro e alleggerire il peso fiscale sui contribuenti. Nessun dettaglio sui tempi o le misure specifiche è stato comunicato in questa fase.

Durante l’informativa alla Camera, la presidente del Consiglio Meloni ha delineato una strategia economica che punta a consolidare il percorso di riduzione della pressione fiscale e di sostegno al mercato del lavoro. Il governo prosegue con un’agenda che vede nel taglio delle tasse e in interventi strutturali per l’edilizia e i salari i pilastri per la crescita nazionale, puntando a trasformare le promesse elettorali in realtà tangibili per le famiglie e le imprese italiane. L’impatto sui portafogli: tra riforme fiscali e nuovi equilibri occupazionali. Il fulcro dell’azione dell’esecutivo risiede nella volontà di alleggerire il carico tributario, un obiettivo che si rifletterà anche nella prossima legge di Bilancio, sempre nel rispetto dei vincoli finanziari pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taglio tasse e nuovi contratti: la strategia per il portafoglio

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