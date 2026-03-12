Volkswagen processi più rapidi e taglio dei costi per il rilancio | la strategia e i nuovi modelli

Volkswagen punta a velocizzare i processi e ridurre i costi per rilanciare la produzione. Thomas Schäfer, a capo del Brand Group Core, ha commentato i risultati finanziari dei cinque modelli più recenti. La casa automobilistica intende ottimizzare le procedure e investire in nuovi veicoli per rafforzare la propria presenza sul mercato. La strategia si concentra su innovazione e efficienza operativa.

Il Brand Group Core Volkswagen, che racchiude cinque marchi chiave del gruppo tedesco (Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra e Volkswagen Veicoli Commerciali) ha presentato i risultati finanziari del 2025, analizzando le difficoltà che hanno caratterizzato l'anno da poco concluso e illustrando le prospettive per quello in corso. Nonostante un bilancio chiuso ancora in terreno positivo, con un risultato operativo di 6,821 miliardi di euro e un margine operativo del 4,7% (entrambi valori però in flessione rispetto al 2024), non sono mancati elementi che hanno influito negativamente sui conti dei cinque brand principali del gruppo. "Nel 2025...