Il governo ha deciso di bloccare il taglio delle tasse, anche se gli interessi sui prestiti sono molto elevati. Quest’anno, gli interessi raggiungono i 2,85 miliardi di euro, e nei prossimi due anni aumenteranno ancora di più. Se lo Stato si fosse indebitato sul mercato, avrebbe potuto ottenere condizioni più favorevoli sui prestiti. La scelta di fermare il taglio delle tasse crea alcune conseguenze.

È dalla primavera del 2020 che su questo giornale abbiamo cominciato a spiegare i costi del Pnrr e smentire la leggenda della «pioggia di miliardi» e quindi non possiamo che accogliere con soddisfazione i dettagli forniti ieri dal quotidiano Milano Finanza. Che ci offre un primo quadro a consuntivo di quanto avevamo agevolmente previsto, in quasi splendida solitudine, sin dalla genesi del Next Generation Eu. Scavando nelle centinaia di pagine dello stato di previsione del ministero dell’Economia, è emerso che gli interessi sui prestiti del Pnrr ricevuti dall’Italia (circa 81 miliardi sui 123 ottenibili) frazionati nelle otto rate finora incassate, ammontano per il 2026 a 2,85 miliardi. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La beffa del Pnrr: blocca il taglio delle tasse

