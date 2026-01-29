Taekwondo Campionati Italiani Junior 2026 | ad Anzio l’ultimo test prima dei Mondiali

A Anzio, i giovani talenti del taekwondo italiano si sfidano per conquistare i titoli nazionali delle cinture nere. L’appuntamento del 7 e 8 marzo rappresenta l’ultimo grande banco di prova prima dei Mondiali di Tashkent. Gli atleti si allenano intensamente, pronti a dimostrare il loro valore in vista della grande sfida internazionale.

I Campionati Italiani Junior Cinture Nere 2026, in programma ad Anzio il 7 e 8 marzo, rappresentano una tappa cruciale nel calendario del taekwondo nazionale. L'evento assume un valore ancora più significativo perché collocato a poche settimane dai Campionati Mondiali Junior, in programma ad aprile a Tashkent, in Uzbekistan.

Taekwondo, Campionati Italiani Junior 2026: ad Anzio l’ultimo test prima dei MondialiIl Taekwondo italiano junior si prepara a uno degli appuntamenti più importanti della stagione: il 7 e 8 marzo ad Anzio in palio i titoli tricolori delle cintur ... sportface.it

I Campionati italiani Senior e Junior di Taekwondo al palasport Mario d’AgataPresentati dall’assessore Federico Scapecchi i Campionati italiani Senior (categorie olimpiche) e Junior, organizzati dalla Federazione italiana Taekwondo - Comitato regionale Toscana. Appuntamento ... lanazione.it

