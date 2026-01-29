Taekwondo Campionati Italiani Junior 2026 | ad Anzio l’ultimo test prima dei Mondiali
A Anzio, i giovani talenti del taekwondo italiano si sfidano per conquistare i titoli nazionali delle cinture nere. L’appuntamento del 7 e 8 marzo rappresenta l’ultimo grande banco di prova prima dei Mondiali di Tashkent. Gli atleti si allenano intensamente, pronti a dimostrare il loro valore in vista della grande sfida internazionale.
I Campionati Italiani Junior Cinture Nere 2026, in programma ad Anzio il 7 e 8 marzo, rappresentano una tappa cruciale nel calendario del taekwondo nazionale. L’evento assume un valore ancora più significativo perché collocato a poche settimane dai Campionati Mondiali Junior, in programma ad aprile a Tashkent, in Uzbekistan. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.🔗 Leggi su Sportface.it
Approfondimenti su Campionati Italiani Junior
Due atleti del Team Nuzzo ai Campionati italiani Junior e Senior under 21 di taekwondo
LIVE Italia-Norvegia, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: ultimo test prima dei playoff
Ultime notizie su Campionati Italiani Junior
Argomenti discussi: Taekwondo, poker di medaglie per la Sport Academy di Foggia al Campionato Interregionale; Prima uscita 2026 per il Taekwondo San Marino; Calendario sport invernali 26 gennaio-1° febbraio: orari gare, dove vederle in tv e streaming; La Basilicata brilla sui palcoscenici nazionali grazie a Giaira, Marianna e Gianmarco! Avanti così.
Taekwondo, Campionati Italiani Junior 2026: ad Anzio l’ultimo test prima dei MondialiIl Taekwondo italiano junior si prepara a uno degli appuntamenti più importanti della stagione: il 7 e 8 marzo ad Anzio in palio i titoli tricolori delle cintur ... sportface.it
I Campionati italiani Senior e Junior di Taekwondo al palasport Mario d’AgataPresentati dall’assessore Federico Scapecchi i Campionati italiani Senior (categorie olimpiche) e Junior, organizzati dalla Federazione italiana Taekwondo - Comitato regionale Toscana. Appuntamento ... lanazione.it
E' stato pubblicato il Programma Gare dei Campionati Italiani Master FIN di Riccione 2026! https://www.federnuoto.it/home/master/eventi-master/event/3289-campionati-italiani-nuoto-master.html - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.