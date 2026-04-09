A Torre Annunziata si svolge la quarta edizione della Giornata del Mare e della cultura marinara, con circa 600 studenti coinvolti. La mattinata prevede attività legate alla tradizione marittima, alla formazione e alla tutela ambientale. L’evento mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza del rapporto tra il mare e la comunità locale, offrendo un’esperienza educativa immersiva nel mondo marino.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Il mare chiama i giovani: 600 studenti a Torre Annunziata per la Giornata della cultura marinara

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Torre Annunziata ricorda la Shoah. A Palazzo Criscuolo l’iniziativa “La Memoria parla ai giovani”A Palazzo Criscuolo la Shoah raccontata dai giovani attraverso cortometraggi, testimonianze e il dialogo con il giornalista Angelo Cirasa.