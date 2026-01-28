Ddl Enti locali Anci Sicilia | Si prevede l' adeguamento delle indennità degli assessori dei piccoli Comuni

La proposta di legge sugli enti locali include un punto chiave per i piccoli Comuni siciliani. Anci Sicilia chiede di aggiornare le indennità degli assessori, che attualmente sono troppo basse e, in alcuni casi, più basse di quelle dei volontari. Le modifiche sono necessarie per riconoscere meglio il ruolo di chi lavora nelle amministrazioni locali più piccole.

“Nel disegno di legge sugli enti locali è indispensabile prevedere un intervento specifico per l’adeguamento delle indennità degli assessori dei piccoli comuni siciliani, oggi ferme a livelli del tutto inadeguati e, in molti casi, persino inferiori a quanto riconosciuto ai volontari del servizio civile”. Lo dicono Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina, vicepresidente Anci Sicilia e Maurizio Zingales, sindaco di Mirto, coordinatore dei piccoli comuni siciliani, a proposito del disegno di legge sugli enti locali in discussione all’Assemblea regionale siciliana. “È sotto gli occhi di tutti come nei piccoli comuni la funzione di assessore richieda un impegno costante, competenze sempre più elevate e un’assunzione diretta di responsabilità su settori cruciali: dal bilancio ai servizi sociali, dall’urbanistica alla protezione civile – spiega il vicepresidente Spera -.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Enti locali Sicilia

La Sicilia ha avviato la riforma degli enti locali, introducendo nuove disposizioni come il terzo mandato e il consigliere supplente.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Enti locali Sicilia

Argomenti discussi: Il ddl sugli enti locali all'Ars, Anci Sicilia: Norme attese e di buon senso per rafforzare il sistema dei Comuni; Ars. Ddl Enti Locali, Anci Sicilia: nuove norme per il funzionamento delle autonomie locali; Milleproroghe: Le proposte emendative Anci al ddl di conversione del decreto; Ddl Enti locali, ANCI Sicilia: Adeguare le indennità degli assessori dei piccoli Comuni Basta mortificare il ruolo di chi amministra i territori fragili.

Amenta: Anci Sicilia guarda con attenzione al ddl sugli enti localiPALERMO – Anci Sicilia guarda con grande attenzione al disegno di legge sugli enti locali, che sarà discusso dall’Assemblea regionale siciliana. Per il presidente Paolo Amenta e il segretario genera ... livesicilia.it

Il ddl sugli enti locali all'Ars, Anci Sicilia: Norme attese e di buon senso per rafforzare il sistema dei ComuniAnci Sicilia guarda con grande attenzione al disegno di legge sugli enti locali, che sarà discusso dall’Assemblea regionale siciliana. Per il presidente Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Em ... palermotoday.it

Il ddl prevede che in tutte le procedure di gara della Regione, delle Asl, degli enti strumentali e delle società controllate, sia attribuito un punteggio premiale agli operatori economici che si impegnano ad applicare una retribuzione minima oraria non inferiore a - facebook.com facebook