Rinnovo del contratto dei dipendenti degli enti locali fino 140 euro al mese in più

Il rinnovo del contratto riguarda oltre 440mila dipendenti degli enti locali, tra cui impiegati comunali e regionali. La causa principale è la richiesta di un aumento salariale per far fronte all’inflazione e ai costi crescenti. In base agli accordi, gli stipendi potranno salire fino a 140 euro al mese. Questa decisione mira a migliorare le condizioni di lavoro e a riconoscere l’impegno quotidiano di chi opera nel settore pubblico locale.

È stato ufficialmente approvato il rinnovo del contratto di oltre 440mila dipendenti di vari enti locali, dai Comuni alle Regioni. Tra di loro ci sono anche 13mila dirigenti. Gli aumenti raggiungeranno i 140 euro al mese lordi, ma si tratta soltanto del contratto dello scorso triennio, quello che va dal 2022 al 2024. Ci saranno quindi arretrati da incassare, ma L'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) ha subito promesso una nuova trattativa per arrivare quanto prima a un accordo anche per il triennio in corso, quello che è iniziato lo scorso anno e che finirà nel 2027.