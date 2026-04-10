Il parco di Covignano, noto per le sue serate musicali, si prepara a riprendere vita con nuovi eventi e concerti. La bandiera gialla continua a sventolare, simbolo di un luogo che ha ospitato importanti serate dagli anni Settanta ad oggi. Dopo un periodo di inattività, si parla di un ritorno alle attività e alla programmazione di grandi eventi, con l’obiettivo di rivitalizzare la zona e attirare nuovamente il pubblico.

Rimini, 10 aprile 2026 – Che notti, quelle notti a Covignano. Dalla grande balera creata da Raul Casadei negli anni ’70 alle magiche serate del Bandiera gialla di Bibi Ballandi. E poi ancora il ritorno di Casadei per la (breve) avventura di Rimini Rimini Rimini all’inizio degli anni Duemila, con i concerti di Gloria Gaynor, Goran Bregovic, Al Bano, Gino Paoli e tanti altri. A distanza di oltre 20 anni Galvanina è intenzionata a riaprire al pubblico il grande parco che circonda la fonte e lo stabilimento di acqua minerale sul colle di Covignano. Perché “il parco Galvanina – spiega Gianluca Privitera, ceo del gruppo – ha un valore storico e simbolico che va ben oltre i confini dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sventola ancora Bandiera gialla: Galvanina vuole tornare in pista. “Il parco rivivrà con grandi eventi e concerti”

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