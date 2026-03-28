Manifestazione No Kings a Roma sventola gigantesca bandiera della Pace – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2026 A Roma la mobilitazione nazionale "No Kings Italy", un corteo contro guerra, riarmo e autoritarismo organizzato in coordinamento con analoghe iniziative in Stati Uniti e Inghilterra. La manifestazione, che vede l'adesione di oltre 700 sigle (tra cui Askatasuna), prevede un afflusso stimato di almeno 15.000 persone provenienti da tutta Italia tramite bus e treni speciali. Al corteo sventola la bandiera della Pace. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». E sulla Santanché: «a cena con lei pagavo io il conto» 🔗 Leggi su Open.online

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