Torneo Gold Star Allieve 2026 a Jesolo | le nuove promesse dell’artistica

Nel fine settimana, il PalaTurismo di Piazza Brescia a Jesolo ha ospitato l’inaugurazione del Torneo Gold Star Allieve 2026, una competizione di ginnastica artistica dedicata alla categoria delle giovani atlete. La manifestazione si inserisce nel programma degli eventi sportivi locali, con le ginnaste che si sono confrontate su diverse attrezzature. La competizione si svolge in concomitanza con il Trofeo Città di Jesolo.

Non solo il Trofeo Città di Jesolo, nel fine settimana la cornice del PalaTurismo di Piazza Brescia ha ospitato l’inaugurazione del Torneo Gold Star, competizione di ginnastica artistica riservata alla categoria Allieve. Il Torneo Gold Star Allieve 2026 è un successo e formerà le ginnaste del domani. L’evento, integrato nel più ampio programma agonistico del diciassettesimo Trofeo Città di Jesolo, ha costituito la prima prova ufficiale del circuito. La gara ha restituito un quadro tecnico ben delineato, evidenziando un grande potenziale ed un livello di preparazione elevato nelle giovanissime ginnaste. Al vertice della classifica generale si è imposta la prima squadra della Ghislanzoni GAL A. 🔗 Leggi su Sportface.it

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