LG presenta le nuove soluzioni personalizzabili software e display a ISE 2026

LG presenta a Barcellona le sue ultime soluzioni personalizzate di software e display. L’azienda ha mostrato un’ampia gamma di prodotti rivolti al settore B2B, approfittando di ISE 2026, la principale fiera europea dedicata alle tecnologie audio e video. La presentazione si è svolta nei padiglioni del centro congressi, dove LG ha attirato visitatori e addetti ai lavori con le sue novità. La fiera, che durerà fino al 6 febbraio, rappresenta un punto di riferimento per chi cerca soluzioni su misura per il mondo professionale.

LG Electronics (LG) presenta un'ampia gamma di soluzioni B2B su misura in occasione di ISE 2026 (Integrated Systems Europe), la più grande fiera europea dedicata al mondo delle tecnologie audio video, in programma a Barcellona da oggi fino al 6 febbraio. Ispirandosi al concept "Solutions Beyond Displays", LG accoglie i visitatori alla scoperta delle più avanzate soluzioni integrate di digital signage per rendere innovativi e altamente personalizzati gli ambienti commerciali, hospitality e corporate. All'interno dello stand, che si estende per oltre 1.000 metri quadrati, LG ha riprodotto diverse aree per mostrare la versatilità delle proprie soluzioni di digital signage per ciascun ambito di applicazione.

