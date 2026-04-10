È stata presentata una nuova guida dedicata a Roma, intitolata “Superdiversa – Itinerari nella Roma plurale”. Il volume si propone di offrire un percorso attraverso diversi quartieri della città, mettendo in evidenza le caratteristiche di una comunità multietnica. La pubblicazione si focalizza su vari aspetti della vita urbana, con itinerari pensati per scoprire le diverse realtà presenti nel tessuto cittadino.

“Superdiversa – Itinerari nella Roma plurale” non è un libro qualsiasi, ma una guida itinerante che rivela una città inedita. Una città d’approdo che fin dalla sua nascita è multiculturale. All’interno di Roma ci sono tante Rome diverse. Le recenti migrazioni e le dinamiche della globalizzazione hanno trasformato le società urbane europee in organismi sempre più plurali e complessi. Persone provenienti da contesti culturali e religiosi differenti hanno contribuito a ridisegnare il paesaggio sociale delle città, portando con sé nuove energie, tensioni e forme di convivenza. Tempio buddhista Hua Yi Si, via dell’Omo. (Credit: Giulia Massenz) Questa trasformazione ha profondamente inciso sulla dimensione urbana generando una molteplicità di presenze e pratiche che si riflettono nello spazio della città di Roma. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Superdiversa – Itinerari nella Roma plurale”, la guida che rivela una città inedita

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