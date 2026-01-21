Superman | lo script rivela una scena inedita con protagonista Krypto

Una scena inedita con Krypto, il fedele cane di Superman, emerge dalla recente sceneggiatura di James Gunn, condivisa online. Il testo rivela dettagli e passaggi originari che non sono stati inseriti nella versione finale del film. Questa scoperta offre uno sguardo interessante sul processo creativo e sulle differenze tra la sceneggiatura e il prodotto finale, arricchendo la comprensione della storia e dei personaggi coinvolti.

La sceneggiatura scritta da James Gunn, condivisa online, contiene alcuni passaggi poi non inseriti nella versione finale del film. Lo script di Superman, il film scritto e diretto da James Gunn che ha riportato sul grande schermo Clark Kent, contiene anche una scena tagliata con protagonista il cane Krypto. Il file condiviso online permette ai fan di scoprire qualche dettaglio inedito del progetto che in estate ha ottenuto una buona accoglienza ai box office di tutto il mondo. La scena tagliata con protagonista Krypto Tra le pagine della sceneggiatura di Superman c'è infatti una scena con Krypto il Supercane che è stata girata e poi tagliata durante il montaggio.

