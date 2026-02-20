Britney Spears e Epstein | la mail inedita rivela una proposta

Nel 2011, Britney Spears ha inviato una mail a Jeffrey Epstein, rivelando una proposta di beneficenza mai resa pubblicamente nota. La notizia emerge dai file inediti che collegano la popstar a un uomo coinvolto in scandali. La lettera mostra come Spears si offrisse di partecipare a un evento di beneficenza organizzato da Epstein. La comunicazione ha attirato l’attenzione di chi indaga sui rapporti tra le celebrità e il finanziere. La mail è stata scoperta in un insieme di documenti recentemente resi accessibili.

Britney Spears negli “Epstein Files”: Una Proposta di Beneficenza del 2011 al Centro delle Speculazioni. Il nome di Britney Spears è emerso in relazione agli “Epstein Files”, l’archivio di documenti relativi alle indagini sul finanziere Jeffrey Epstein, innescando un’ondata di speculazioni online. La cantante, tuttavia, non è coinvolta in attività illecite o come vittima, ma è menzionata in una email del 2011 riguardante una potenziale collaborazione di beneficenza che non è mai stata realizzata. L’evento ha riportato all’attenzione pubblica la complessa rete di contatti di Epstein e la fragilità dell’immagine pubblica delle celebrità.🔗 Leggi su Ameve.eu

