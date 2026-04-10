Sulle ceneri di una gioielleria un punto prelievi nel cuore della città

A seguito dei lavori di rimozione di una gioielleria danneggiata, si sta allestendo un nuovo punto prelievi nel centro storico della città. L’intervento, approvato dalle autorità comunali e autorizzato dalle normative vigenti, prevede l’apertura di un presidio sanitario gestito da Synlab. I lavori sono in fase di avvio e mirano a creare un servizio di assistenza nel cuore di Padova.