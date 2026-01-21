Palermo misterica | passeggiata raccontata nel cuore della città vecchia sulle tracce di magàre e fattucchiere

Palermo Misterica propone una passeggiata nel cuore della città vecchia, offrendo un approfondimento storico e antropologico sulla magia popolare siciliana. Attraverso un percorso narrativo, si esplorano origini, pratiche e linguaggi delle figure di maghi e fattucchiere che hanno caratterizzato secoli di vita quotidiana, tra credenze popolari e tradizioni radicate, in un ambiente ricco di storia e stratificazioni culturali.

