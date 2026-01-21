Palermo misterica | passeggiata raccontata nel cuore della città vecchia sulle tracce di magàre e fattucchiere
Palermo Misterica propone una passeggiata nel cuore della città vecchia, offrendo un approfondimento storico e antropologico sulla magia popolare siciliana. Attraverso un percorso narrativo, si esplorano origini, pratiche e linguaggi delle figure di maghi e fattucchiere che hanno caratterizzato secoli di vita quotidiana, tra credenze popolari e tradizioni radicate, in un ambiente ricco di storia e stratificazioni culturali.
Una passeggiata raccontata storico-antropologica alla scoperta dell’universo affascinante e stratificato della magia popolare siciliana: origini, linguaggi e pratiche che per secoli hanno attraversato il quotidiano, sospese tra necessità, credenza e immaginazione.Tra antichi rituali, scongiuri.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Palermo simbolica, passeggiata raccontata dedicata al rapporto tra la città e il ricco mondo di simboli e allegorie
Zodiac, Palermo astrale: una passeggiata raccontata non convenzionaleZodiac, Palermo astrale, invita a scoprire una Palermo diversa, più intima e nascosta.
Nella tana dei Leoni: passeggiata con Stefania Auci nella Palermo dei FlorioMentre sta per uscire l’ultimo capitolo della saga dei record, siamo andati nella città della famiglia più amata dai lettori. Sui luoghi storici delle ... repubblica.it
Aperitivo, Incontri Amichevoli / Professionali a Palermo - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.