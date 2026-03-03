Rara allergia e una spalla ko | il cuoco Nicola resta senza lavoro e senza reddito Chiedo aiuto per mantenere il mio bimbo

Un cuoco rimane senza lavoro e senza reddito dopo aver scoperto di avere una rara allergia e aver subito un infortunio alla spalla. La sua richiesta di aiuto è rivolta per poter mantenere il proprio bambino, evidenziando come un singolo momento possa sconvolgere la vita quotidiana e mettere in discussione la stabilità raggiunta con fatica.

Un giorno, anzi un attimo, è sufficiente per cambiare la propria normalità e per mettere in dubbio tutte le certezze che si credeva di avere e che si erano edificate con fatica. Per Nicola, cuoco riccionese di 30 anni, quel giorno è stato lo scorso 10 febbraio, quando un inaspettato shock. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Scomparsa Annabella Martinelli, spunta una testimone: “Era senza telefono, le ho offerto il mio aiuto”Continuano le indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, svanita nel nulla dal 6...

“In aereo ero accanto a un bimbo piccolo che piangeva da un’ora. Ho pensato di offrire alla mamma il mio aiuto, ma la reazione mi ha lasciata senza parole. Ho sbagliato io?”: lo sfogo su RedditSu Reddit, e i lettori di FQMagazine lo sanno bene, gli utenti raccontano le proprie esperienze e quasi sempre lo fanno per avere un parere dagli...

Una selezione di notizie su Rara allergia

Salute: una rara allergia può trasformare il sesso in un rischio per la salute. Ecco le cause e i sintomiGli studi suggeriscono che fino al 12 per cento delle donne che avvertono sintomi dopo un rapporto sessuale possono essere potenzialmente affette da ipersensibilità al plasma seminale Fare sesso è ... it.euronews.com

Malattie rare in Italia: bisogni, numeri e percorsi di cura da rafforzareIl 28 febbraio 2026 riaccende l'attenzione sulle malattie rare: dai numeri in Italia alle barriere diagnostiche e alle strategie per assicurare continuità di cura ... tuobenessere.it