Europei pallanuoto 2026 Croazia e Grecia dilagano nella prima giornata della seconda fase

In occasione degli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado, la seconda giornata della fase a gironi ha visto le squadre del girone F affrontarsi nel primo turno. Composto dalle prime tre qualificate dei gruppi B e D, il girone ha mostrato le prime indicazioni sulle favorite della competizione. Croazia e Grecia hanno ottenuto risultati convincenti, aprendo la strada verso le fasi successive del torneo.

Gli Europei di Belgrado archiviano la seconda giornata della seconda fase con match di primo turno del girone F, pool composta dalle tre qualificate del gruppo B e dalle prime tre del gruppo D. Nel pieno rispetto dei pronostici della vigilia Croazia e Grecia dilagano e continuano la corsa verso la conquista di un posto in semifinale. In apertura di giornata l’Italia piega 16-14 la mai doma Georgia. I giocatori in calottina bianca, nonostante l’espulsione per gioco violento di Shushiashvili per gioco violento a fine secondo quarto, resistono ai tentativi di allungo di una rivale che tocca il massimo vantaggio sul 14-8 firmato da Balzarini e lottano fino alla fine prima di capitolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei pallanuoto 2026, Croazia e Grecia dilagano nella prima giornata della seconda fase Leggi anche: Pallanuoto, Europei 2026: la classifica della seconda fase. L’Italia si porta dietro i punti del primo girone Leggi anche: Pallanuoto, Europei 2026: i possibili incroci di tabellone per il Settebello tra seconda fase e semifinali Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Europei 2026 - Il Settebello batte la Romania 20-6 e fa 3/3 nel girone. Per l'Italia alla 2ª fase sfide con Croazia, Grecia e Georgia o Slovenia; Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto 2026: orari, avversarie, tv, streaming; Europei maschili di Belgrado 2026: format, calendario e dove vederli; Italia-Slovacchia oggi, Europei pallanuoto 2026: a che ora e dove vederla in tv. Europei pallanuoto 2026, Croazia e Grecia dilagano nella prima giornata della seconda fase - Gli Europei di Belgrado archiviano la seconda giornata della seconda fase con match di primo turno del girone F, pool composta dalle tre qualificate del ... oasport.it

Pallanuoto, l’Italia piega una coriacea Georgia e resta a punteggio pieno agli Europei - Missione compiuta per il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l'Italia, inizia la ... oasport.it

Europei 2026 - Il Settebello batte la Romania 20-6 e fa 3/3 nel girone. Per l'Italia alla 2ª fase sfide con Croazia, Grecia e Georgia o Slovenia - Per l'Italia alla 2ª fase sfide con Croazia, Grecia e una tra Georgia o Slovenia. eurosport.it

Il Setterosa vola a Funchal! In Portogallo, dal 26 gennaio al 5 febbraio, è in programma il primo grande appuntamento agonistico del 2026: i Campionati Europei di pallanuoto! Convocati e calendario https://bit.ly/4aZZ7CM Federazione Italiana Nuoto - facebook.com facebook

Pallanuoto, l’Italia scopre le avversarie della seconda fase agli Europei: nuova classifica, tabellone e calendario - x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.