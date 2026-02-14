Evans domina il Rally di Svezia Pajari resiste sul podio

Evans ha conquistato la vittoria al Rally di Svezia 2026 grazie a una guida attenta e costante, nonostante le sfide della neve e del ghiaccio. Durante la seconda tappa, il pilota ha mantenuto il comando evitando errori e rischi inutili, anche grazie a un’ottima strategia di gomme. Pajari si è difeso con tenacia, restando vicino al podio, mentre le strade scivolose hanno richiesto grande precisione.

Alla seconda tappa del rally di Svezia 2026, la leadership si è mantenuta con una gestione misurata del ritmo tra neve e ghiaccio. In una giornata priva di colpi di scena significativi, la coppia guidata da Elfyn Evans ha consolidato il primato, controllando l'andamento delle prove e rispondendo agli attacchi degli avversari con una traiettoria pratica e regolare. Il programma di domenica prevede due passaggi sulla PS Västervik (25,45 km) e un altro giro sulla Umeå (10,23 km), questa volta valido come Power Stage e chiusura dell'evento. Le azioni inizieranno alle ore 7:33, proponendo un finale che potrebbe confermare la leadership o riaprire la lotta per i podi, con i protagonisti che restano concentrati su una gestione accurata delle condizioni stradali e della strategia di gara.