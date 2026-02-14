Lautaro Martinez | Orgoglioso di essere il capitano dell' Inter Milito è il mio esempio

Lautaro Martinez ha dichiarato di essere orgoglioso di indossare la fascia di capitano dell’Inter, dopo aver ottenuto questa responsabilità grazie alle sue prestazioni sul campo. La sua ammirazione per Milito nasce dalla sua capacità di guidare la squadra e dalla sua presenza nel momento più difficile. Martinez ha ricordato come il suo esempio lo abbia ispirato fin dall’inizio della carriera, sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione anche nelle partite più complicate. Durante l’intervista, ha anche raccontato di aver lavorato duramente per conquistare la fiducia dei compagni e della società.

Nel giorno della sfida tra Inter e Juventus, Lautaro Martinez ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri, offrendo una visione chiara sul proprio percorso, sui principi che guidano la sua leadership e sugli insegnamenti maturati nel tempo. Le dichiarazioni delineano una crescita costante, la responsabilità di portare la fascia di capitano e l'impegno che anima la sua presenza dentro e fuori dal campo. All'inizio della carriera, la grinta e la determinazione hanno accompagnato lo sviluppo di Lautaro. Oggi, maturo e consapevole, ricopre con orgoglio la fascia di capitano di una realtà di grande livello come l'Inter, un ruolo che riflette la fiducia del club e la responsabilità verso la squadra, la famiglia e i compagni.

Lautaro Martinez ha parlato nel Matchday Programme, spiegando che il suo ruolo di capitano dell’Inter deriva dai numerosi sacrifici fatti nel corso degli anni.

