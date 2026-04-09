Pochi giorni fa, un'anziana vittima di violenza domestica ha raccontato davanti ai giudici del Tribunale di Pistoia l'aggressione subita nella propria abitazione. L'uomo accusato di averla violentata è stato scarcerato, poiché si è scoperto che l’ordinanza di custodia cautelare non era stata tradotta in francese, lingua di origine dell’imputato. La vicenda solleva questioni legate alla comunicazione e alle procedure legali in casi di interculturalità.

Pistoia, 9 aprile 2026 – Pochi giorni fa ha dovuto ripercorrere davanti ai giudici del Tribunale di Pistoia gli attimi più terribili della sua vita, quando fu stuprata nella sua casa da un ragazzo straniero, che l’aveva seguita nell’androne del palazzo e poi presa ostaggio, puntandole contro un coltello. Per raccontare quella violenza, la donna, settantenne, aveva attinto a tutto il suo coraggio, chiedendo solo di poter parlare senza dover incrociare lo sguardo dell’uomo che l’aveva violentata, schermata da un paravento, come la legge prevede. L’aggressore è libero. Il processo per la terribile aggressione avvenuta il 19 giugno 2025, nella zona della Vergine, è iniziato giovedì scorso davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anziana violentata dentro casa, aggressore scarcerato per un errore: “L’ordinanza non era tradotta in francese”

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