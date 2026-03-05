Le toghe buoniste graziano i clandestini condannati per stupro di gruppo FdI | dove sono le femministe?

Una recente serie di sentenze ha portato alla scarcerazione di due immigrati clandestini condannati per stupro di gruppo. Le decisioni dei giudici hanno suscitato molte polemiche, con commentatori e politici che criticano le scelte di libertà concessa a persone con precedenti penali. La vicenda ha aperto un dibattito acceso sulle modalità di gestione dei casi di criminalità da parte del sistema giudiziario.

È lunga la scia di sdegno per alcune sentenze "surreali" dei giudici che rimettono in libertà due immigrati clandestini dal curriculum criminale. Una sentenza di 'grazia' riguarda un marocchino clandestino accusato di spaccio e condannato per stupro di gruppo. L'immigrato, dal 17 febbraio al Cpr di Gjader in Albania, è stato salvato dalla Corte d'Appello di Roma che ha accolto la sua richiesta di protezione internazionale. L'altro verdetto che lascia senza parola, dei giudici di Firenze, riguarda invece un cittadino pakistano, accusato di omicidio volontario in Grecia. Due vicende eclatanti messe in evidenza dalla premier Meloni ai microfoni di Rtl 102.