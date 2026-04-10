La ragazza che accusa tre calciatori di stupro a Bra

A Bra, in provincia di Cuneo, tre calciatori sono stati denunciati per aver violentato una ragazza di venti anni, studentessa universitaria di Torino. La giovane ha presentato denuncia alle autorità, che hanno avviato le indagini. Al momento, i tre uomini sono stati iscritti nel registro degli indagati. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell'ordine.

A Bra in provincia di Cuneo tre calciatori sono accusati di aver violentato una ragazza di venti anni, studentessa universitaria torinese. La vicenda sarebbe accaduta durante la festa della società per la promozione in serie C. Secondo il racconto la ragazza si è sentita proporre da uno dei calciatori di partecipare a un rapporto sessuale di gruppo, lei ha detto no. «Mi piaci tu, non faccio nulla con gli altri». Poi, anche se aveva bevuto alcool, ha seguito il ragazzo fino a casa. «Beh, sì, mi piaceva» ha detto agli investigatori. Lì, dopo le prime effusioni, si è ritrovata a «subire plurimi atti sessuali di gruppo» con altri due calciatori. Foto e video. 🔗 Leggi su Open.online Psg, Hakimi rinviato a giudizio con l’accusa di stupro: cos'era successo tre anni faLa notizia è arrivata proprio a poche ore del ritorno dei playoff di Champions League, stasera al Parco dei Principi, tra Psg e Monaco. Real Madrid sotto accusa dopo il ko che regala la Liga al Barcellona: “I calciatori guardano i telefoni”In Spagna non si capacitano dell'atteggiamento dei blancos anche dopo la sconfitta a Maiorca avvenuta nel recupero. Si parla di: La ragazza che accusa tre calciatori di stupro a Bra; Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio. Tre ex calciatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppoI fatti sarebbero avvenuti la sera della festa per la promozione in Serie C a maggio dello scorso anno. La vittima una ventenne torinese ... cuneodice.it