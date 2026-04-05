Dopo il pareggio contro il Parma, l’allenatore ha parlato ai microfoni di Dazn e ha commentato la situazione attuale del calcio italiano. Ha evidenziato che il decreto crescita ha reso gli stranieri meno costosi rispetto agli italiani, rendendo difficile trovare soluzioni adeguate. La sua dichiarazione si concentra sulla questione economica legata ai contratti e alla composizione delle rose delle squadre.

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il pareggio maturato ieri contro il Parma, Maurizio Sarri ha espresso la sua opinione sulla situazione del calcio italiano. Le parole di Sarri. “Mi dispiace ovviamente per la mancata qualificazione, ma in questo momento ho altre questioni da sistemare. Non ci ho pensato molto: è un vero peccato, perché in un Mondiale a 48 squadre l’Italia dovrebbe esserci sempre. Servono sicuramente delle riflessioni, ma non sono la persona più indicata per farle, la mia attenzione è stata rivolta ad altro. Per quanto riguarda i vivai, c’è qualcosa da rivedere: un settore giovanile anche molto valido forma buoni giocatori, ma non necessariamente campioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: “Il decreto crescita ha reso gli stranieri meno costosi rispetto agli italiani. Difficile trovare una soluzione”

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La risposta del tecnico della Lazio in merito ad una eventuale chiamata per allenare la Nazionale #sportitalia #sarri #nazionale x.com

Al calcio italiano servono i vivai Maurizio Sarri la pensa in modo diverso: "Il talento lo produce la mamma. La vedo dura produrre talenti con il vivaio". - facebook.com facebook