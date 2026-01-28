Perché gennaio è il mese più difficile dell’anno e non è solo una sensazione

Gennaio si conferma il mese più complicato dell’anno, più di quanto si pensi. Non è solo una sensazione, ma una realtà concreta. Dopo le feste, molte persone si trovano a fare i conti con un senso di fatica, sia fisica che mentale. Le giornate ancora corte e il freddo spesso non aiutano, mentre le aspettative di nuovi inizi e di buoni propositi sembrano spesso svanire nel nulla. È un periodo in cui il morale può scendere facilmente, e molti si trovano a dover affrontare questa fase con fatica e resistenza.

Gennaio ha una fama che si porta addosso da sempre. È il mese delle ripartenze, dei buoni propositi, delle agende nuove e delle promesse a se stessi. Eppure, per moltissime persone, è anche il mese più faticoso dell'anno. Non solo emotivamente, ma mentalmente, fisicamente, economicamente. E no, non è debolezza. Né mancanza di voglia. È qualcosa di molto più concreto. Il primo grande equivoco è pensare che il corpo e la mente funzionino come l'anno solare. Che allo scoccare del primo gennaio scatti automaticamente una nuova energia. In realtà, gennaio arriva nel momento peggiore possibile: giornate corte, luce scarsa, freddo, ritmi sballati dopo le feste.

Gennaio spesso viene percepito come il mese più lungo dell’anno, segnato dal ritorno alla routine e dalla fine delle festività.

