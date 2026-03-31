PK 30 anni – Intervista a Paolo Mottura Il segreto di PK è stato andare fuori dagli schemi

Un passaggio significativo nella storia dei personaggi Disney si è verificato quando Paperino, noto personaggio disneyano, è entrato nella Ducklair Tower assumendo il ruolo di Paperinik, il primo supereroe di una generazione di lettori. Questa trasformazione ha rappresentato un cambiamento notevole rispetto alla sua immagine precedente, segnando un punto di svolta nel modo in cui il personaggio viene percepito e raccontato.

Un piccolo passo per un papero, un grande passo per una generazione di lettori. Si potrebbe riassumere così l’ingresso di Paperino nella Ducklair Tower, il momento in cui Paperinik passò dall’essere un personaggio fortemente disneyano a primo supereroe per una generazione di lettori. PK – Paperinik New Adventures trent’anni fa segnava un momento epocale per il fumetto italiano – e per quello supereroico – che oggi viene giustamente celebrato. Durante la tappa padovana di BeComics!BeGames! abbiamo avuto una doppia fortuna: visitare la mostra dedicata a PK, ma soprattutto di ripercorrere questi tre decenni di onorata carriera con gli autori che hanno creato il mito di questa serie a fumetti. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - PK, 30 anni – Intervista a Paolo Mottura “Il segreto di PK è stato andare fuori dagli schemi” Articoli correlati Leggi anche: PK, 30 anni: intervista a Francesco d’Ippolito: “PK ha conquistato chi non conosceva i supereroi” PK compie 30 anni: Panini Comics celebra il mito supereroistico di PaperinikPK festeggia 30 anni: Topolino 3668, nuovo albo “Meno uno all’alba”, gadget esclusivi e un anno di eventi dedicati all’eroe mascherato Disney...