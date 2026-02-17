Dal palco di Ligabue al live acustico Fuori dagli Schemi | Ventriglia in concerto al Mondadori Bookstore

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Musica in libreria con “ControCultura - Bookstore Music Sessions”: Emanuele Ventriglia porterà la sua energia al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere. Reduce da una serie di appuntamenti live entusiasmanti, tra cui la partecipazione agli eventi di apertura del concerto di Ligabue ‘La Notte di Certe Notti’ alla Reggia di Caserta, il cantautore e chitarrista passerà in rassegna alcuni dei suoi brani preferiti della musica italiana e internazionale.🔗 Leggi su Casertanews.it

Domenica al teatro Feronia di San Severino, Federica Luna Vincenti ha portato in scena una versione diversa della leggendaria Sissi.

Due grandi autrici a Scicli: la Mondadori BookStore inaugura la nuova sala eventi con Elvira Seminara e Serra Yilmaz facebook