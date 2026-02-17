Dal palco di Ligabue al live acustico Fuori dagli Schemi | Ventriglia in concerto al Mondadori Bookstore
Emanuele Ventriglia si esibirà in concerto al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere, portando la sua musica dal palco di Ligabue al live acustico “Fuori dagli Schemi”. La serata fa parte di “ControCultura - Bookstore Music Sessions”, un evento che trasforma la libreria in un palcoscenico musicale. Ventriglia ha scelto di coinvolgere il pubblico con un’interpretazione intima e diretta dei suoi brani. La sua energia contagiosa riempirà il negozio, creando un’atmosfera speciale.
Musica in libreria con "ControCultura - Bookstore Music Sessions": Emanuele Ventriglia porterà la sua energia al Mondadori Bookstore di Santa Maria Capua Vetere. Reduce da una serie di appuntamenti live entusiasmanti, tra cui la partecipazione agli eventi di apertura del concerto di Ligabue 'La Notte di Certe Notti' alla Reggia di Caserta, il cantautore e chitarrista passerà in rassegna alcuni dei suoi brani preferiti della musica italiana e internazionale.
