Gli aeroporti europei hanno lanciato un allarme riguardo alla possibile carenza di carburante per aerei, legata a problemi nel transito attraverso lo Stretto di Hormuz. Se questa situazione non si risolverà entro tre settimane, potrebbe verificarsi una carenza sistemica di carburante nella regione. La questione riguarda la continuità delle forniture di carburante per il settore aereo e le conseguenze che potrebbero derivarne.

«Se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non riprenderà in modo significativo e stabile entro le prossime tre settimane, la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue». È quanto si legge in una lettera inviata dall’associazione Aci Europe (che rappresenta gli aeroporti dell’Ue) al commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas, visionata dal Financial Times. Le riserve di carburante per aerei si stanno esaurendo, spiega Aci Europe, mentre «l’impatto delle attività militari» sta mettendo a dura prova le forniture. Le preoccupazioni aumentano con l’avvicinarsi dell’alta stagione turistica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Stretto di Hormuz, l’allarme degli aeroporti Ue sul rischio di «carenza sistemica» di carburante

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