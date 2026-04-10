Carburante a rischio negli aeroporti Ue | allarme scorte entro tre settimane

Una crisi nello Stretto di Hormuz sta creando preoccupazioni sulle forniture di carburante per gli aeroporti europei. Le scorte di jet fuel si stanno progressivamente riducendo e si prevede che entro tre settimane possano esaurirsi. Bruxelles è stata chiamata a intervenire per evitare possibili ritardi e cancellazioni di voli. La situazione ha suscitato allarme tra gli operatori del settore aeronautico e delle fornitura di carburante.

Roma - La crisi nello Stretto di Hormuz mette sotto pressione le forniture di jet fuel: Bruxelles chiamata a intervenire mentre cresce il timore di ritardi e cancellazioni. Gli aeroporti europei potrebbero trovarsi presto di fronte a una carenza di carburante per aerei, con possibili ripercussioni sull’intero sistema del trasporto aereo. A lanciare l’allarme è Aci Europe, l’associazione che rappresenta gli scali dell’Unione, secondo cui le attuali riserve rischiano di non essere sufficienti se la situazione nello Stretto di Hormuz non tornerà rapidamente alla normalità. La preoccupazione nasce dal perdurare delle tensioni geopolitiche nell’area, che stanno incidendo sulle catene di approvvigionamento energetico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Carburante a rischio negli aeroporti Ue: allarme scorte entro tre settimane Ft, 'aeroporti Ue a rischio carburante entro tre settimane'Gli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre... In Europa c’è il rischio di rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportualiC’è il rischio concreto di una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei negli aeroporti europei se lo Stretto di Hormuz non verrà... Temi più discussi: Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove; Carburante a rischio per i voli, prime limitazioni negli aeroporti: cosa succede; Aeroporti senza carburante, rischi rifornimenti cherosene: altri scali a secco. Carburante razionato e voli a rischio? Cosa succede, i piani di emergenza e come evitare la beffa delle vacanze estiveIn alcuni scali italiani sono state adottate misure di contenimento e l'incertezza influenza le scelte delle compagnie ma anche dei viaggiatori, con un effetto domino che rischia di travolgere il comp ... today.it Emergenza cherosene in Europa: voli a rischio già da maggio, scorte insufficienti per l’estate. La situazione in ItaliaL’allarme è scattato — e il tempo per intervenire si sta esaurendo. In Europa il carburante per aerei potrebbe non bastare già nelle prossime settimane, mettendo ... leggo.it Il Financial Times: gli aeroporti europei rischiano una carenza “sistemica” di carburante se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane - facebook.com facebook Gli aeroporti europei rischiano una carenza "sistemica" di carburante per aerei se lo Stretto di Hormuz non verrà completamente riaperto entro tre settimane. Lo riporta il Financial Times, che ha visionato una lettere inviata dall'associazione al commissario eur x.com