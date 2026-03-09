International street food tappa in piazza Saffi | prelibatezze dall' Italia e dall' estero a tavola

Dal 13 al 15 marzo 2026, piazza Saffi a Forlì ospita la terza tappa della decima edizione dell’International Street Food, dove vengono presentate specialità provenienti dall’Italia e da altri paesi. L’evento propone una vasta selezione di cibi di strada, attirando visitatori interessati a gustare diverse prelibatezze in un ambiente all’aperto. La manifestazione si svolge in tre giorni, offrendo un’occasione di incontro tra culture culinarie differenti.

La terza tappa della 10° edizione dell'International Street Food arriva a Forlì dal 13 al 15 marzo 2026. Per tre giorni Piazza Saffi si trasformerà nel cuore dello street food internazionale, con food truck, cucine dal mondo e birre artigianali. L'inaugurazione ufficiale della tappa forlivese è prevista venerdì 13 marzo alle ore 18, con apertura fino a mezzanotte. Sabato 14 e domenica 15 marzo il festival sarà aperto dalle 12 alle 24, con ingresso gratuito. Dopo nove edizioni di grande successo, International Street...

