Bari Vecchia chianche rotte | Pronti alla protesta ora basta

Le chianche rotte di Bari Vecchia stanno provocando una crescente preoccupazione tra residenti e visitatori. Le cadute di turisti, anziani e giovani si verificano con frequenza, rendendo evidente il problema delle strade dissestate. Le condizioni delle strade sono al centro dell'attenzione, e molti sono pronti a scendere in piazza per chiedere interventi immediati.

Le chianche dissestate a Bari Vecchia stanno diventando una vera emergenza. Le cadute di turisti, anziani, ma anche giovanissimi, sono ormai all’ordine del giorno. «Una decina la scorsa settimana – denuncia Gianni del Mastro, gestore di un locale e rappresentante dell’associazione “We are in Bari Vecchia” – oggi l’ennesima caduta con tanto di ambulanza sul posto in piazza Mercantile. Siamo esasperati, residenti e commercianti». La prossima settimana non si esclude una protesta in aula consigliare. «Dobbiamo fissare una mobilitazione generale – continua Del Mastro – tra commercianti, operatori culturali, associazioni, residenti. Siamo a metà marzo e qui la situazione non fa che peggiorare». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bari Vecchia, chianche rotte: «Pronti alla protesta, ora basta» Articoli correlati La protesta dei cittadini alla Vecchia: "Statale non sicura, bisogna intervenire"Cittadini preoccupati a Vezzano dopo l’ennesimo incidente a La Vecchia sulla statale 63 nella semicurva alla fine del rettilineo all’inizio della... Stop alla tassa aeroportuale al Ridolfi, la promessa di Ryanair: "Pronti a portare nuove rotte"“Una misura che porterà a un aumento del turismo, alla creazione di nuovi posti di lavoro e a una crescita economica per l'Emilia Romagna”.