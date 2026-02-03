Da oggi i primi due isolati di via Manzoni, vicino a piazza Garibaldi, sono chiusi al traffico. La riqualificazione della strada prevede la posa di nuove basole e la creazione di aree pedonali più ampie. Le auto non potranno più passare in queste zone fino a giugno, secondo il piano annunciato dal Comune. La chiusura riguarda le strade che attraversano i primi due isolati, con divieti di accesso e divieti di sosta già in vigore. La città si prepara a un cambiamento che punta a rendere più sicure e

Da oggi i primi due isolati di via Manzoni (lato piazza Garibaldi) chiuderanno definitivamente al traffico. Ieri a Bari sono partiti i divieti di sosta, ma lo stop al transito (tra piazza Garibaldi e via Calefati) inizierà oggi. Ieri pomeriggio gli assessori alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, e allo Sviluppo Locale, Pietro Petruzzelli, hanno compiuto un sopralluogo in occasione dell’avvio delle attività preparatorie relative all’allestimento di un’altra area di cantiere, la più “problematica” perché inerente la zona con maggiori attività commerciali attive. La riqualificazione Il progetto di riqualificazione di via Manzoni prevede che il tratto stradale tra piazza Garibaldi e via Calefati sia reso completamente pedonale e ripavimentato, per quanto possibile, con le antiche basole basaltiche con cui in passato era pavimentata la strada. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Riqualificazione via Manzoni Bari: il progetto delle nuove basole e aree pedonali. La mappa dei divieti e delle strade chiuse fino a giugno

Approfondimenti su via Manzoni Bari

È in corso la trasformazione della via Manzoni nel quartiere Libertà di Bari, dove il primo isolato sta prendendo forma con la sistemazione delle basole.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su via Manzoni Bari

Argomenti discussi: Il cantiere di via Manzoni: da lunedì lavori sui primi due isolati da piazza Garibaldi; Bari, lavori in via Manzoni: chiuso al transito il tratto tra piazza Garibaldi e via Calefati VIDEO; Riqualificazione via Manzoni a Bari: al via i lavori tra piazza Garibaldi e via Calefati; Lavori via Manzoni a Bari, chiusi al transito i due isolati tra piazza Garibaldi e via Manzoni.

Bari, via Manzoni verso la pedonalizzazione: da domani chiusura dei due isolati tra piazza Garibaldi e via CalefatiCon l’avvio del cantiere sui due isolati a ridosso di piazza Garibaldi prende sempre più forma la nuova strada pedonale – ha dichiarato l’assessore Scaramuzzi –. I residenti e i commercianti ci ... giornaledipuglia.com

Bari, lavori in via Manzoni: chiuso al transito il tratto tra piazza Garibaldi e via Calefati VIDEOSarà allestito il cantiere per la pedonalizzazione. Verranno usate le antiche basole basaltiche con cui in passato era pavimentata la strada. Parallelamente proseguono gli interventi sugli altri quatt ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, lavori in via Manzoni: chiuso al transito il tratto tra piazza Garibaldi e via Calefati x.com

Salumeria da Domenico. The_Mountain · Never Bend. Domani Sabato 31 Gennaio vi aspettiamo in Salumeria Via Manzoni 77 Mola di Bari - facebook.com facebook