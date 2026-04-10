Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 aprile

Sabato 11 e domenica 12 aprile, alcune strade di Roma saranno chiuse al traffico a causa di diverse manifestazioni sportive e altri eventi in programma. La modifica alla viabilità interesserà diverse zone della città, con percorsi alternativi suggeriti per i veicoli in transito. Questa situazione coinvolgerà residenti e pendolari, che dovranno pianificare gli spostamenti considerando le chiusure temporanee.

Sabato 11 e domenica 12 aprile Roma sarà palcoscenico di diverse manifestazioni sportive e non solo che cambieranno la viabilità in città. Fra la Run for Autism e le celebrazioni per i 174 anni dalla fondazione della Polizia di Stato ecco una guida utile per muoversi in città nel fine settimana. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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