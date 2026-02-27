Strade chiuse domenica 1 marzo 2026 per la Bologna Marathon | ecco dove

Domenica 1 marzo, molte strade di Bologna saranno interdette al traffico a causa della Bologna Marathon. La città si anima con l’arrivo di corridori e spettatori, pronti a vivere una giornata all’insegna dello sport e della festa. Le strade interessate alla chiusura si estendono in vari punti del centro e delle zone limitrofe, creando un percorso che coinvolge diverse arterie principali.

Bologna, 27 febbraio 2026 – Domenica 1 marzo torna sotto le Due Torri la Termal Bologna Marathon. La città si prepara ad accogliere atleti e appassionati per una giornata di sport che vedrà impegnati i runner su quattro percorsi differenti, tarati su diverse distanze. Se per i corridori sarà una festa, per i cittadini che devono spostarsi potrebbe diventare una sfida. Bologna Marathon, dove passa domenica 1 marzo 2026: i percorsi La partenza delle tre gare competitive è unificata ed è fissata per le ore 9 in via Irnerio. Per garantire la sicurezza dei partecipanti e il corretto svolgimento della manifestazione sono stati adottati specifici provvedimenti che modificheranno la viabilità cittadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna Marathon, dove passa domenica 1 marzo 2026: i percorsiBologna, 23 febbraio 2026 – Ritorna sempre più forte la Termal Bologna Marathon (domenica primo marzo alle 9 da via Irnerio).

Con 'Re-Start' la Termal Bologna Marathon entra in carcere. Sabato 28 febbraio 34 detenuti si sfideranno all'interno delle mura della Dozza #ANSA x.com

