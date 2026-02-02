Arengo e civismo udinesi hanno celebrato la Giornata della rivolta contro il precariato nel ricordo

Domenica 1 febbraio 2026, a Udine, si è tenuta una manifestazione per ricordare Michele Valentini, il giovane che nel 2017 si tolse la vita per protestare contro il precariato. Arengo e civismo hanno riempito le strade per non dimenticare e per chiedere cambiamenti. La piazza si è riempita di cittadini, giovani e anziani, che hanno portato striscioni e foto, dimostrando che la lotta contro l’instabilità lavorativa resta viva. La giornata si è chiusa con un momento di silenzio, simbolo di rispetto

A Udine, domenica 1° febbraio 2026, si è svolta una manifestazione di memoria e impegno civile in occasione della Giornata della rivolta contro il precariato, dedicata al ricordo di Michele Valentini, il giovane friulano che nel 2017 si tolse la vita come atto di protesta contro le condizioni di instabilità lavorativa e sociale che affliggono molte generazioni. L’iniziativa, organizzata da Arengo e da gruppi del civismo udinese, si è svolta nel cuore del centro storico, in Piazza Antonio Belloni, luogo simbolo di identità e resistenza culturale. Il programma ha avuto inizio con la deposizione di una corona civica presso la Vera di San Giovanni, un antico pozzo in pietra che risale al XV secolo e che è considerato un cimelio della “Joibe Grasse”, la grande rivolta popolare del 1511 che vide i contadini del Friuli ribellarsi contro il potere signorile e le ingiustizie strutturali del tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arengo e civismo udinesi hanno celebrato la Giornata della rivolta contro il precariato nel ricordo Approfondimenti su Udine Rivolta Arengo e civismo udinesi hanno celebrato la Giornata della rivolta contro il precariato nel ricordo di Michele Valentini Questa mattina, a Udine, cittadini e associazioni hanno ricordato Michele Valentini nella giornata dedicata alla lotta contro il precariato. In ricordo di Willy Monteiro: le scuole Leopardi e Podesti hanno celebrato la "Giornata del Rispetto" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Udine Rivolta Argomenti discussi: Arengo e civismo udinesi hanno celebrato la Giornata della rivolta contro il precariato nel ricordo di Michele Valentini; Udine fogolarista capitale di un orgoglio civista friulano bipartisan attorno alla figura di Giulio Regeni. Arengo e civismo udinesi hanno celebrato la Giornata della rivolta contro il precariato nel ricordo di Michele ValentiniIl presidente dell’Assemblea popolare della Capitale del Friuli Storico, prof. Travain, ha puntato il dito contro un sistema tirannico votato alla distruzione di ogni sicurezza e di ogni identità. Dep ... udinetoday.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.