Stop treni Av Roma-Firenze dall’11 aprile | da Milano alla Capitale conviene l’auto

A partire dall’11 aprile, i treni sulla linea alta velocità tra Roma e Firenze saranno sospesi fino al 14 aprile per permettere l’installazione del nuovo sistema di sicurezza e segnalamento ferroviario standard europeo. Durante questo periodo, il traffico tra Milano e Roma non subirà variazioni e si consiglia di utilizzare l’auto come alternativa per gli spostamenti tra le due città. La linea tornerà operativa regolarmente dopo questa breve interruzione.

A partire da stasera a mezzanotte si prevedono importanti stop ai treni per AV Roma-Firenze, per via degli interventi di attivazione dell’ European Rail Traffic Managment System (ERTMS).La sospensione della circolazione è prevista fino a domenica 12 aprile alle 15:00. L’ERTMS è un sistema standard europeo di sicurezza e segnalamento ferroviario, l’intervento è realizzato da Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) e come sottolineato in una nota, rappresenta un passaggio strategicamente importante per il potenziamento tecnologico della rete ferroviaria. Un investimento dal valore di circa 147 milioni di euro, che è stato finanziato anche con i fondi Pnrr. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Stop treni Av Roma-Firenze dall’11 aprile: da Milano alla Capitale conviene l’auto Treni, stop alla linea AV Roma-Firenze: ecco cosa cambia per i viaggiatoriStop temporaneo alla circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze per lavori di potenziamento tecnologico. Temi più discussi: Stop alla circolazione dei treni per lavori sulla Roma- Firenze nel weekend; Treni AV Roma Firenze, stop alla circolazione per lavori nel week-end; Alta velocità: circolazione sospesa tra Roma e Firenze nel weekend dell'11-12 aprile; Treni: stop sulla Roma-Firenze per lavori nel WE. Treni Alta-Velocità Roma-Firenze: stop dall’11 al 13 aprile, perchè si fermano e come cambia il tabellonePrenderanno il via da stasera a mezzanotte gli interventi di attivazione del sistema ERTMS (European Rail Traffic Management System) sulle linee Roma-Firenze Alta Velocità e convenzionale, con sospens ... italiaoggi.it Stop ai treni veloci sulla linea Av Roma-Firenze per lavori di attivazione Ertms dall’11 al 13 aprileInterruzioni e deviazioni sulla Roma-Firenze per installare sistema europeo di controllo treni, con impatti su orari e collegamenti fino a martedì 14 ... ilsole24ore.com Si ferma l'Alta Velocità tra Roma e Firenze, i viaggi a rischio disagi tra sabato e domenica anche per Milano: quanto dura lo stop e a cosa serve x.com Roma-Firenze, stop ai treni Alta Velocità: da mezzanotte (di oggi) fino a domenica lavori e disagi - facebook.com facebook