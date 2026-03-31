Treni alta velocità Roma-Firenze stop nel weekend 11-12 aprile | cosa succede e perché cambia tutto

Da sabato 11 aprile a domenica 12 aprile, i treni ad alta velocità sulla linea Roma-Firenze non circoleranno a causa di lavori tecnologici programmati. La sospensione riguarda una delle tratte più trafficate del paese ed è prevista per tutto il fine settimana. Durante questo periodo, i servizi ferroviari sulla linea saranno sospesi per consentire le operazioni di manutenzione e aggiornamento.

(Adnkronos) – Stop alla circolazione ferroviaria su una delle tratte più trafficate d’Italia: da sabato 11 aprile a domenica 12 aprile la linea Alta Velocità Roma-Firenze si ferma per lavori tecnologici. Una notizia che riguarda migliaia di viaggiatori e che avrà effetti anche nei giorni successivi. La sospensione riguarda la linea gestita da Rete Ferroviaria Italiana. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Treni, Alta velocità Roma-Firenze: stop alla circolazione per tutto il weekend. Ecco quandoPrevista una riduzione dell’offerta commerciale anche nella mattina di lunedì 13 aprile con il servizio che riprenderà regolarmente martedì 14 aprile.

Alta Velocità Roma-Firenze: circolazione dei treni sospesa tra l’11 e il 12 aprile, ridotta il 13Nel weekend dell’11 e 12 aprile la linea AV Roma-Firenze sarà sospesa per l’attivazione del sistema ERTMS, con stop totale dei treni e riduzioni...

Una selezione di notizie su Treni alta velocità Roma Firenze stop...

Temi più discussi: Alta Velocità Roma-Firenze stop per lavori: 11-12 aprile week-end di disagi per l'arrivo del nuovo sistema di controlli; Treni, circolazione sospesa sulla tratta Roma-Firenze: date, orari e cosa cambia; Trenitalia, lavori di potenziamento tecnologico sulla linea Roma-Firenze. Le modifiche alla circolazione; Accertamenti tecnici sull’Alta Velocità Roma Firenze: treni in pesante ritardo.

Treni alta velocità Roma-Firenze, stop nel weekend 11-12 aprile: cosa succede e perché cambia tutto(Adnkronos) – Stop alla circolazione ferroviaria su una delle tratte più trafficate d’Italia: da sabato 11 aprile a domenica 12 aprile la linea Alta Velocità Roma-Firenze si ferma per lavori tecnologi ... msn.com

Linea Alta Velocità Roma–Firenze sarà sospesa: quando e per quanto tempoLa circolazione lungo la tratta sarà sospesa per l’attivazione del sistema ERTMS dalla mezzanotte di sabato 11 aprile fino alle 15 di domenica 12 aprile. Il servizio tornerà regolare solo martedì 14 a ... tg24.sky.it

Treni, circolazione sospesa sulla tratta Roma-Firenze: date, orari e cosa cambia x.com

Dal 7 al 15 aprile 2026 torna in Italia, a Roma, Torino, Napoli, Firenze, Napoli e Palermo l'appuntamento con #RendezVous, iniziativa dell'Ambasciata di Francia in Italia Institut français Italia dedicata al cinema francese. A link il programma completo. facebook