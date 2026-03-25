Negli ultimi giorni si sono diffuse notizie riguardanti Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Fabrizio Corona, con alcune dichiarazioni e smentite pubblicate sui media. Sono stati riportati commenti e interventi di diverse persone coinvolte, che hanno generato discussioni e dibattiti nel pubblico. La vicenda ha coinvolto diverse figure del mondo dello spettacolo, con sviluppi che continuano a essere segnalati dalla stampa.

Negli ultimi giorni si è riacceso il gossip attorno a Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Fabrizio Corona, con versioni contrastanti e retroscena che hanno fatto discutere. Ma a mettere ordine nella vicenda ci hanno pensato i fatti, tra apparizioni televisive e dichiarazioni pubbliche che sembrano raccontare una realtà ben diversa da quella ipotizzata da qualcuno. Maria De Filippi e Belen Rodriguez insieme (con buona pace di Fabrizio Corona). Dopo un periodo lontano dalla televisione, segnato anche da momenti personali complicati, Belen Rodriguez è tornata a lavorare e a riaffacciarsi nel mondo dello spettacolo. Oltre ai nuovi progetti, la showgirl è pronta a riapparire su un palco che conosce molto bene: quello di Amici, dove sarà ospite nel serale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Maria De Filippi dà una sonora “sberla” a Corona: povero Fabrizio, anche Belen lo smentisce!

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