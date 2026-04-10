Bruno Vespa urla Stia zitto a Provenzano in diretta | il Pd chiede alla Rai una presa di distanza

Durante una puntata di un programma televisivo, il conduttore ha interrotto bruscamente un ospite, gridandogli di rimanere in silenzio. La scena è stata trasmessa in diretta e ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti politici, che hanno chiesto chiarimenti all’emittente radiotelevisiva. La vicenda riguarda un episodio in cui il conduttore ha interrotto un ospite con un’espressione forte, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni.

Bruno Vespa perde la pazienza con Provenzano a Porta a Porta e gli urla "Stia zitto". Il Pd insorge e chiede alla Rai una presa di distanza dai "toni inaccettabili" del conduttore. 🔗 Leggi su Fanpage.it Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: “Stia zitto, non glielo consento”Acceso scontro in diretta a Porta a Porta, nella puntata del 9 aprile, tra Bruno Vespa e Giuseppe Provenzano del PD. Bruno Vespa, sfuriata contro Provenzano a Porta a Porta: “Stia zitto, non glielo consento”Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”. Si parla di: Scontro a Porta a Porta tra Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zitto, non glielo consento. Vespa come non l’avete mai visto, urla a Porta a Porta: Stia zitto. VIDEODurante la puntata del 9 aprile, il dibattito – già acceso sui temi politici del momento – è degenerato quando Provenzano ha continuato a intervenire mentre parlavano altri ospiti. A quel punto Vespa, ... affaritaliani.it Porta a Porta, lite tra Bruno Vespa e Provenzano, il conduttore urla: Stia zittoDal dibattito sulla tenuta del governo alle accuse velate sulla par condicio, la puntata del 9 aprile si trasforma in un confronto accesissimo che lascia il segno. libero.it