Steven Spielberg ha spiegato di aver lasciato il progetto di un film di fantascienza dopo aver lavorato per un anno. La decisione ha portato alla scelta di affidare il film a un altro regista, che ha poi diretto il film. Spielberg ha affermato che il collega ha realizzato un lavoro migliore di quanto avrebbe fatto lui. La pellicola è diventata uno dei titoli più noti nel genere.

Steven Spielberg racconta perché ha rinunciato a Interstellar, progetto sviluppato per un anno prima di passare a Christopher Nolan, una scelta creativa che ha cambiato il destino di uno dei film sci-fi più memorabili di sempre. Prima di diventare il viaggio cosmico che tutti conoscono, Interstellar è stato un'idea sospesa, ancora senza forma definitiva. In quel momento fragile - tra intuizione scientifica e racconto da costruire - c'era Steven Spielberg. Eppure, qualcosa non ha mai trovato davvero il suo equilibrio. Perché? Un progetto ambizioso che non ha mai trovato la sua forma Quando si parla di Interstellar, il nome che viene naturale associare è quello di Christopher Nolan. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Steven Spielberg rinunciò a Interstellar? "Nolan ha fatto meglio di quanto avrei fatto io"

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In Interstellar, Cooper when he falls into the black hole Gargantua. #space #galaxy