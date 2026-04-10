A Messina, ogni estate si ripresentano le stesse restrizioni sulla balneazione lungo 16 chilometri di costa. Nonostante il passare del tempo, i livelli di inquinamento dell'acqua restano invariati e continuano a imporre divieti di balneazione. Le analisi periodiche confermano che le condizioni del mare non migliorano di anno in anno, mantenendo le aree interessate come zone off-limits per i bagnanti.

Stessa spiaggia, stesso mare (inquinato). Perché a Messina, da un'estate all'altra, le cose cambiano lentamente e come ogni anno ci ritroviamo a commentare dati pressoché uguali di anno in anno relativamente ai divieti di balneazione. Ieri il commissario straordinario Piero Mattei ha firmato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Niente bagni lungo sette chilometri di costa, da Larderia a San Raineri il mare è inquinatoIl commissario straordinario Piero Mattei ha disposto il divieto di balneazione in specifici tratti di mare e di costa del territorio comunale di...

Leggi anche: L’incredibile fenomeno di “Three Sisters Springs”: centinaia di lamantini si ammassano lungo la costa della spiaggia. Ecco perché è successo

Ce loup nage, pêche… et pourrait évoluer Documentaire animalierAT

Temi più discussi: Stessa spiaggia, stesso mare (inquinato): ecco perché 16 chilometri di costa sono off-limits; Cgil: Stessa spiaggia, stesso mare: con i primi soli torna la solita musica; I colossi delle crociere si comprano le isole; Lido, Venezia Spiagge apre il 18 aprile: stesse tariffe.

Ostia 1 maggio, stessa spiaggia stesso mare: dal 2025 gara per le concessioniRoma e il suo mare a Ostia: stessa spiaggia stesso mare con il minimo garantito di servizi come obbligo di cartelli per segnalare i varchi di accesso al mare, pulizia, servizi igienici e bagnini per ... affaritaliani.it

Stessa spiaggia, caro mare. Ombrelloni e lettini: aumentano i prezzi. Concessioni prorogate fino al 2027Roma, 10 luglio 2025 – Stessa spiaggia, stesso mare e stessa situazione sul fronte delle concessioni balneari. A quasi vent’anni dal varo dell’ormai famosa direttiva Bolkestein – che imporrebbe bandi ... quotidiano.net

Sicily Tv - Siciliani nel mondo. Piero Focaccia · Stessa Spiaggia Stesso Mare. - facebook.com facebook

STESSA SPIAGGIA, STESSO MARE MAGARI! - LA BRUTTA STORIA DI DUE 80ENNI CHE, DOPO 46 ANNI DI ... x.com