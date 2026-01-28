L’incredibile fenomeno di Three Sisters Springs | centinaia di lamantini si ammassano lungo la costa della spiaggia Ecco perché è successo

Nella zona di Three Sisters Springs, in Florida, centinaia di lamantini si sono radunati di nuovo per passare l’inverno. Ogni anno, questi animali trovano nelle acque calde della zona il rifugio ideale, e questa volta non fa eccezione. La scena di decine di mammiferi che si muovono lentamente tra le onde è diventata un evento che attira molti visitatori e appassionati di natura.

Nell’area di Three Sisters Springs, in Florida, come ogni anno centinaia di lamantini di sono radunati per trascorrere l’inverno nelle acque termali della zona. Le televisioni statunitensi hanno dedicato servizi a questo fenomeno che si ripete durante ogni stagione fredda e che richiama milioni di appassionati. Nell’area in cui si radunano i lamantini è vietato l’attracco delle imbarcazioni. Inoltre, le autorità hanno creato un percorso specifico per i turisti fatto di passerelle e recinzioni. Per assistere più da vicino all’incredibile fenomeno si può fare snorkeling e nuotare in mezzo agli animali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

